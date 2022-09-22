В Ленинградской области загорелся военкомат Жители Ломоносова Ленинградской области сообщили о пожаре здания с табличкой «военный комиссариат»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС

Жители Ломоносова Ленинградской области сообщили о пожаре в здании с табличкой «военный комиссариат» — на Иликовском проспекте, передает Telegram-канал SHOT. В региональном МЧС при этом подтвердили, что возгорание по данному адресу было, но не в здании военкомата, а в соседнем, принадлежащем церкви. О пострадавших не сообщается.

Вечером 21 сентября в здании на улице Алеши Пешкова в Нижнем Новгороде, в котором расположен военкомат Ленинского и Канавинского районов, также заметили задымление. Сообщается, что загорелся стоматологический кабинет призывного пункта. Пожар удалось быстро ликвидировать. При осмотре выяснилось, что на первом этаже разбито окно, рядом с которым лежали осколки от стеклянной бутылки.

21 сентября в России на протестах против частичной мобилизации задержали более одной тысячи человек. Несогласованные акции прошли в 38 городах, сообщило в Telegram «ОВД-Инфо» (объединение, выполняющее функции иностранного агента).

Официальный представитель МВД России Ирина Волк при этом заявила, что несанкционированные акции были пресечены в нескольких регионах РФ. По ее словам, число участников было незначительным. После получения информации о планируемых несогласованных публичных мероприятиях министерство приняло дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. В результате не было допущено осложнений оперативной обстановки.