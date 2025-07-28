Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 09:03

В Кургане задержали женщину, танцевавшую на мемориале погибшим воинам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кургане задержали 35-летнюю женщину, которая танцевала на мемориальном комплексе погибшим воинам, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Правоохранители продолжают собирать информацию об инциденте, вскоре действиям девушки будет дана правовая оценка.

В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по Кургану и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области установлена личность данной гражданки. Ей оказалась 35-летняя жительница областного центра. Женщина задержана сотрудниками полиции, — говорится в сообщении.

25 июля девушка станцевала на мемориальном комплексе воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. Региональные управления МВД и Следственного комитета сообщили, что организовали по данному факту проверку.

Позже депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что девушке, которая станцевала на памятнике погибшим воинам в Кургане, может грозить уголовное наказание. По словам Журавлева, если она не достигла возраста наступления ответственности, крупный штраф могут получить ее родители.

Курган
мемориалы
памятники
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе назвали истинную цель Зеленского в конфликте с Россией
Массовый сбой в работе интернета произошел на Урале
В России могут ускорить процедуру банкротства компаний
Британия, Норвегия и Украина могут получить доступ к секретной сети ЕС
В России намерены продавать долги за ЖКУ коллекторам
Психолог объяснила, опасны ли на самом деле лабубу для детей
Настоятель Шаолиньского монастыря лишился сана из-за связей с женщинами
Медведев указал на антироссийский характер сделки США и ЕС
В Роскосмосе раскрыли стоимость частных спутников
«Размазал Европу»: Медведев о политике Трампа
«Не раньше»: в США назвали возможные сроки окончания украинского конфликта
Схрон с западными боеприпасами обнаружили в полуразрушенном доме в ЛНР
Четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке
Трое мужчин готовили теракт на юге России по заданию Киева
Лисовец перечислил основные табу офисной моды летом
Мать писателя-иноагента оказалась одной из богатейших пенсионерок России
В Берлине испугались будущего без американских солдат под боком
В Госдуме сделали неожиданное заявление о третьей мировой войне
Названо число разрушенных взрывом газа квартир в Саратове
Свыше тысячи пассажиров застряли в аэропортах Сибири
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.