В Кургане задержали женщину, танцевавшую на мемориале погибшим воинам

В Кургане задержали 35-летнюю женщину, которая танцевала на мемориальном комплексе погибшим воинам, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Правоохранители продолжают собирать информацию об инциденте, вскоре действиям девушки будет дана правовая оценка.

В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по Кургану и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области установлена личность данной гражданки. Ей оказалась 35-летняя жительница областного центра. Женщина задержана сотрудниками полиции, — говорится в сообщении.

25 июля девушка станцевала на мемориальном комплексе воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. Региональные управления МВД и Следственного комитета сообщили, что организовали по данному факту проверку.

Позже депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что девушке, которая станцевала на памятнике погибшим воинам в Кургане, может грозить уголовное наказание. По словам Журавлева, если она не достигла возраста наступления ответственности, крупный штраф могут получить ее родители.