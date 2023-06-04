В Крыму рассказали о визите восьми зарубежных делегаций Константинов: Крым ожидает приезда на июньский фестиваль восьми зарубежных делегаций

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Владимир Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове ожидают приезда восьми иностранных делегаций. По его словам, которые приводит РИА Новости, они станут участниками XVI международного фестиваля «Великое русское слово».

На фестивале, открытие которого пройдет 6 июня, мы ожидаем приезд порядка восьми зарубежных делегаций из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Франции, Германии, Польши, Чехии, Белоруссии, Киргизии, Турции и других стран, — рассказал спикер парламента.

Он подчеркнул, что на фестиваль в Крым регулярно приезжают представители известных дворянских фамилий, чьи предки вынуждено покинули родину более ста лет назад. Это русские люди, сохранившие «в себе русскость», добавил Константинов.

По его словам, ожидаемые гости прежде не пропускали данный фестиваль. Общение с ними он назвал представляющим «огромный интерес» для крымчан.

Ранее Владимир Константинов сообщил, что власти Крыма намерены отменить решение 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР. По его словам, президиум законодательного органа может рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании. Планируется поручить детальное изучение вопроса научному совету по правотворчеству при председателе Госсовета Республики Крым, рассказал Константинов.