В Крыму начался сезон сбора лаванды

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Правительство Крыма уделяет особое внимание эфиромасличной отрасли и считает ее приоритетной, заявил замминистра сельского хозяйства РК Сергей Петелин. По его словам, каждый год из регионального бюджета выделяют около 20-25 млн рублей на развитие отрасли, передает «МК в Крыму».

Ежегодно из республиканского бюджета выделяется порядка 20-25 млн рублей на развитие отрасли. В прошлом году на закладку одного гектара лаванды было предусмотрено порядка 300 тысяч рублей, на эфиромасличную розу — 315 тысяч рублей, — отметил Петелин.

При этом политик отметил, что в 2022 году отрасль вообще не получила финансирования, однако производителям пообещали компенсировать расходы в следующем году. В министерстве отметили, что урожай лаванды в прошлом году составил 430 тонн, сейчас планируется собрать не меньше.

Нам очень не хватает федеральных субсидий. Правительство РФ не считает целесообразным выделять деньги на эту отрасль, может потому, что она касается только Крыма, — пожаловался Петелин.

Ранее терапевт Тимур Асанов заявил, что некоторые растения содержат богатые фитонцидами эфирные масла, которые, в свою очередь, уничтожают патогенную флору, а значит, обладают обеззараживающим эффектом. Он уточнил, что самым эффективным борцом с вирусами является эвкалипт.