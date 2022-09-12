В Крыму хотят назначить выплаты детям погибших в СВО военных Власти Крыма планируют назначить выплаты по пять тысяч рублей ежемесячно детям погибших в СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Крыма планируют назначить выплаты детям военнослужащих, погибших в специальной военной операции, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в эфире местного крымскотатарского телеканала «Миллет». По его словам, в качестве поддержки каждому ребенку выплатят по пять тысяч рублей в дополнение к 1 млн рублей, который уже выплачивается семьям погибших в СВО.

Сейчас разработан закон, который будет внесен на заседание Государственного совета [Крыма] о выделении средств: если у погибшего есть дети, о выделении каждому ребенку ежемесячно 5 тыс. рублей, — заявил Гоцанюк.

По его словам, также рассматривается возможность о выделении участникам спецоперации земли в регионе. Также власти будут поддерживать инициативы по увековечиванию памяти героев спецоперации, живших в Крыму.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий относить к ветеранам боевых действий сотрудников ФСБ, отражавших вооруженное вторжение на территорию страны. Статус ветерана боевых действий предоставят и тем пограничникам, которые уволены в запас. Отмечается, что мера распространяется на правоотношения, возникшие после 24 февраля 2022 года, и касается событий на границе с Украиной, в ДНР и ЛНР.