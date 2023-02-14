В Крыму мужчину ждет уголовное дело за дискредитацию армии СК завел дело на жителя Ялты за скандирование лозунгов против российской армии

Фото: СК РФ

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты, который на остановке скандировал лозунги, дискредитирующие российскую армию, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ. Отмечается, что в биографии мужчины это не первый случай — ялтинский суд уже дважды привлекал его к административной ответственности в связи с подобными инцидентами.

Несмотря на это, несколько дней назад житель Ялты, вновь пребывая в нетрезвом состоянии, на остановке общественного транспорта «Садовая» выкрикивал лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что жительницу Рязанской области могут привлечь к ответственности за дискредитацию российской армии из-за надписи, сделанной ею в туалете торгового центра. 44-летняя женщина нанесла на стену кабинки надпись о президенте России Владимире Путине и вооруженных силах страны. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.