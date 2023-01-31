Жительницу Рязанской области могут оштрафовать за надпись в туалете Жительницу Рязанской области могут оштрафовать за дискредитацию ВС РФ из-за надписи в туалете

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Жительницу Рязанской области могут привлечь к ответственности за дискредитацию российской армии из-за сделанной в туалете торгового центра надписи, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на источник. Протокол об административном правонарушении направлен для рассмотрения в суд. Женщине грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Инцидент произошел в городе Касимове в торговом центре «Кротберс». 44-летняя жительница региона сделала надпись о президенте России Владимире Путине и Вооруженных силах страны в кабинке женского туалета, из-за чего на нее в итоге был составлен протокол об административном правонарушении.

Центральный районный суд Тюмени ранее приговорил активиста к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за призывы к экстремизму. Подсудимый записал видеосообщение в Telegram, где рассуждал о необходимости применения смертной казни к силовикам, которые допускают насилие против граждан на мирных протестах. Сучетом времени, проведенного в СИЗО, житель Тюмени выйдет из тюрьмы через 1,5 года.

До этого депутата городского совета Красноярска Константина Сенченко оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Парламентария обязали выплатить 30 тысяч рублей. Причиной судебного разбирательства стали посты Сенченко в социальных сетях.