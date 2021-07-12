В Красноярске задержали скинхедов, нападавших на мигрантов и бездомных

В Красноярске силовики задержали группировку скинхедов, жертвами нападений которых становились мигранты и бездомные. Возбуждено уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества и участии в нём. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает Telegram-канал «112».

При задержании у молодых людей изъяли ножи и аэрозольные пистолеты «Удар», которые применялись ими в ходе нападений.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге выходцев из Центральной Азии, которые склоняли трудовых мигрантов к террористической деятельности. В ходе обысков у них изъяли вещественные доказательства, подтверждающие контакты с главарями террористических структур на Ближнем Востоке.