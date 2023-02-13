В Красноярске тушат пожар площадью шесть тысяч квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске загорелся склад, площадь пожара составляет шесть тысяч квадратных метров, рассказали NEWS.ru в региональном управлении МЧС. Информации о пострадавших пока не было. С огнем борются 37 человек и 11 единиц техники.

В 14:40 по московскому времени поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пограничников, 9. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит возгорание склада, по предварительной информации, на площади 6000 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе.

Принято решение увеличить численность группировки, занимающейся ликвидацией пожара. Причина, по которой возникло возгорание, пока не называется.

Ранее в Новошахтинске Ростовской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Ресурс». Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал.