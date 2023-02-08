Под Ростовом загорелся нефтеперерабатывающий завод

Фото: Соцсети

В Новошахтинске Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод «Ресурс», сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального управления МЧС. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожар был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал.

Город Новошахтинск, улица Хмельницкого, 9, в 10:24 поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов. Площадь пожара составила около 100 кв. м. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет — рассказали в МЧС.

К тушению огня были привлечены 42 пожарных и 13 единиц техники.

7 февраля стало известно о пожаре на базе ЛУКОЙЛа в Кстовском районе Нижегородской области. В Сети стали распространяться кадры с места происшествия. По словам представителей ЛУКОЙЛа, возгорание произошло на производственном объекте установки коксования. Огонь удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось, что при тушении пожара в частном доме на территории поселка Ашукино (Московская область) погиб сотрудник Мособлпожспаса. По данным СМИ, трагедия случилась с командиром отделения пожарной части в Подмосковье. На него в ходе ликвидации возгорания обрушились конструкции.