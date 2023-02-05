Сотрудник экстренных служб погиб в Подмосковье при тушении пожара

Фото: Московской области Московская областная противопожарно-спасательная служба

При тушении пожара в частном доме на территории поселка Ашукино (Московская область) погиб сотрудник Мособлпожспаса, передает РЕН ТВ. Телеканал, ссылаясь на представителей ГСУ СК России по региону, сообщает, что трагедия случилась с командиром отделения пожарной части в Подмосковье. На него в ходе ликвидации возгорания обрушились конструкции.

Отмечается, что также при тушении пожара пострадал начальник караула другой пожарной части. Он получил повреждения, пытаясь вытащить коллегу из-под завалов. Мужчину госпитализировали с травмами.

Хозяин горевшего дома рассказал, что сначала пожар произошел в пристройке. Затем огонь перекинулся на мансарду здания.

Специалисты СК РФ проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Москве в деревне Давыдково при пожаре в двухэтажном частном доме погибли три человека. Об этом сообщали в столичном управлении МЧС России. Пожар произошел на площади 80 квадратных метров. В ведомстве отметили, что возгорание было ликвидировано.

В прокуратуре Москвы пояснили, что, по предварительной информации, погибшие накануне происшествия распивали в помещении спиртные напитки, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.