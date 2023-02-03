Три человека погибли при пожаре в частном доме в Новой Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в деревне Давыдково при пожаре в двухэтажном частном доме погибли три человека, сообщили NEWS.ru в столичном управлении МЧС России. Пожар произошел на площади 80 квадратных метров. В ведомстве отметили, что возгорание было ликвидировано.

В 19:36 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новая Москва, деревня Давыдково , д. 137. Произошло возгорание в двухэтажном жилом здании на площади 80 м². Также произошло частичное обрушение кровли на площади 20 м². В 21:07 пожар ликвидирован. К сожалению, в результате пожара погибли три человека, — указано в сообщении ведомства.

В прокуратуре Москвы пояснили, что, по предварительной информации, погибшие накануне происшествия распивали в помещении спиртные напитки, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

3 февраля в подмосковном Одинцово загорелась крыша одного из ресторанов. Площадь возгорания составила почти 400 квадратных метров. Десять человек, находившиеся в здании, были эвакуированы.

В ночь на 2 февраля пожарные потушили огонь в подмосковном Нахабино на складе с пластиковым вторсырьем.