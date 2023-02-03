Пожар в подмосковном ресторане попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Одинцово загорелась крыша одного из ресторанов, сообщили NEWS.ru в региональном управлении МЧС. По предварительным данным, площадь возгорания составляет почти 400 квадратных метров. Экстренные службы прибыли на место ЧП. Десять человек, находившиеся в здании, эвакуированы. Причины возгорания устанавливаются.

В деревне Аксиньино, дом 25, произошел пожар в двухэтажном здании ресторана. Горит кровля на площади 375 кв. метров. До прибытия пожарных эвакуировано 10 человек персонала. К тушению привлечено 27 человек и 10 единиц техники, в том числе девять человек и четыре единицы техники от МЧС России. Дальнейшая информация уточняется, — заявили в пресс-службе МЧС.

В ночь на 2 февраля пожарные потушили огонь в подмосковном Нахабино на складе с пластиковым вторсырьем. Также 2 февраля в Москве на Киевском шоссе горел одноэтажный павильон со строительными инструментами. Оба ЧП обошлись без человеческих жертв.