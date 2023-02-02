Одноэтажный павильон со строительными инструментами загорелся на Киевском шоссе в Москве, сообщил NEWS.ru представитель МЧС России по Москве. Информация о возгорании по адресу: НАО, Киевское шоссе, 21-й километр, стр. 1 поступила в 8:40 утра. Площадь пожара составляет 200 кв.м, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.