В Красногорске ликвидировали пожар на складе с вторсырьем пластика

Фото: 50.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Пожарные расчёты ликвидировали открытое горение на складе с вторсырьем пластика в подмосковном Нахабино. Справиться с огнем удалось около 23.00, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В 23.00 открытое горение было ликвидировано, — говорится в сообщении.

В Нахабино в среду вечером загорелся склад с вторсырьем пластика, пожар был локализован на площади в 1,4 тысячи квадратных метров.

Вечером 27 января произошел пожар на территории рынка «Синдика» в Красногорском городском округе Московской области. По данным МЧС, огонь охватил одноэтажное складское помещение, где хранились стройматериалы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада по всей площади, к тушению привлекались 87 пожарных и 27 единиц специальной техники. Пожар был локализован в 00:42 мск и полностью ликвидирован в 02:20.

В одном из многоэтажных домов в Махачкале из-за высокого давления газа загорелись 10 квартир. Четыре пожара были потушены до приезда спасателей, остальные были ликвидированы ими. По предварительной информации, никто не пострадал. До устранения неисправности подача газа была временно остановлена.

Ранее семья предпринимателей вместе с ребенком погибла во время пожара в собственном доме в Барнауле. Причиной пожара стал работающий на солярке котел или отапливаемый дровами камин. Тело матери нашли на втором этаже — там было сильное задымление. Глава семьи вместе с дочерью находились на первом этаже рядом с источником возгорания.