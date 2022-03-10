В Красноярске рассказали о реакции молодёжи на санкции Запада

Больше всего на привычной жизни молодёжи сказалась приостановка Apple Pay в России, рассказала активистка студенческого движения из Сибирского федерального университета Анастасия Крутикова. По её словам, пока невозможно на 100% ощутить последствия от западных санкций, пишет «МК в Красноярске».

Сейчас ещё невозможно на 100% ощутить, каково это, я думаю. Единственное, что действительно коснулось меня сейчас, — Apple Pay. Я уже отучилась пользоваться картой и тем более наличкой, — призналась Крутикова.

Она добавила, что текущая обстановка в России напоминает ей рассказы родителей о 90-х годах, когда продажу товаров в одни руки намеренно ограничивали. Вместе с этим активистка отметила, что пока студенты в основном шутят про уход западных компаний с рынка.

«Макдоналдс» заменит другой ресторан общественного питания, вместо брендовых магазинов будем одеваться в шоурумах, шампуни бренда «Рецепты бабушки Агафьи» войдут в обиход заместо Head & Shoulders и так далее. Просто выбора будет меньше. А всем плохо, когда выбора меньше, если к его обилию молодёжь уже приучили с детства, — резюмировала Крутикова.

Ранее Минэкономразвития предложило вводить в отношении иностранных организаций, приостановивших работу в России, внешнее управление. После того как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США примут меры в случае конфискации активов западных компаний, которые останавливают бизнес в России. Она сообщила, что Вашингтон приветствует такие действия компаний, добавив, что делать это намеренно их никто не заставлял.