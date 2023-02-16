В Красноярске девочка скатилась с горки под колеса авто

Фото: static.mvd.ru

Школьница в Красноярске попала под колеса автомобиля, когда вместе с подружкой каталась со снежной горки возле гаражей, сообщили на сайте ГИБДД. На видео с регистратора показано, как девочка на санках внезапно появляется на пути машины и влетает в переднюю дверь. В результате опасных развлечений ребенок получил травмы, ему оказали медицинская помощь. Опасную горку после этого ликвидировали.

Инспекторы краевого центра обратили внимание на данный участок гаражного комплекса, ликвидировали опасный снежный склон, а также напомнили председателю кооператива о необходимости постоянного контроля на подведомственной ему территории, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Горожан призвали сообщать о подобных случаях катания детей с горок, выходящих на проезжую часть, в диспетчерскую службу ГИБДД.

Ранее в Санкт-Петербурге двое детей попали в больницу с серьезными травмами после катания на ватрушках. Сотрясение мозга получил восьмилетний мальчик, который ударился головой, и еще один 12-летний подросток после опасного трюка на тюбинге был госпитализирован с переломом. А перед Новым годом в Ленинградской области мальчик при катании на ватрушке упал в открытый канализационный люк. На помощь пришли спасатели, обошлось без серьезных травм.