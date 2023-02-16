Немоляева поставила на место критикующую Россию Брыльску Немоляева посоветовала критикующей Россию Брыльской вспомнить, благодаря кому она популярна

Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Светлана Немоляева

Светлана Немоляева решила поставить на место критикующую Россию польскую актрису Барбару Брыльску, прославившуюся за роль Нади в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Немоялева заявила в беседе с «Народными Новостями», что ее польской коллеге стоит вспомнить, благодаря кому она получила популярность.

То, что она жлобствует, это на ее совести. Она получила такую известность, благодаря Рязанову и нашей стране. Она могла бы быть поделикатнее! — отметила актриса.

Немоляева отметила, что Брыльска не может рассуждать о жизни в России, потому что не знает ничего о современных реалиях в стране. По словам российской актрисы, она сама часто ездит по городам и видит, что в России есть представители богатого и среднего класса, но о повальной нищете говорить нельзя.

Во-первых, зачем обращать внимание на то, что сказала Барбара Брыльска? Сказала и сказала. Мы все знаем, что это неправда. Во-вторых, как и в любой стране, в России есть богатые, есть средний класс. То, что она сказала — это вранье! Я очень много езжу по гастролям и очень много вижу городов. Никакой нищеты в нашей стране нет, — заключила Немоляева.

Польская актриса Барбара Брыльска ранее заявила, что большинство россиян страдают и вынуждены жить в нищете. По ее мнению, хорошо в России живут только в Москве и Петербурге, тогда как в других регионах царит нищета.