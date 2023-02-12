Петербургские школьники «докатились» на «ватрушках» до больницы Двое детей в Петербурге получили травмы после катания на «ватрушке»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге двое детей получили серьезные травмы в результате катания на «ватрушке», передает Telegram-канал «78 | Новости». Первым в больницу попал восьмилетний мальчик, который ударился головой и получил сотрясение мозга. На следующий день в хирургическое отделение поступил еще один 12-летний ребенок с переломом.

Восьмилетний мальчик неаккуратно катался с горки на тюбинге и впоследствии сильно ударился головой. Второклассника доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга.

На следующие сутки травму при катании на «ватрушке» получил еще один 12-летний мальчик, которого доставили в хирургическое отделение. Опасный трюк обернулся для него компрессионным переломом.

Ранее в Сочи правоохранители начали проверку после появления видео, на котором собака, привязанная к тюбингу, катала по городу ребенка. Следом за ними бежал мужчина — предположительно, отец. По словам местных жителей, такую пробежку он проводит каждое утро. На видео показано, что при катании ребенок чуть не врезался в припаркованную машину и задел бампер. Управление МВД по Кубани выясняет обстоятельства произошедшего.