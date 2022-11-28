В Красноярске арестовали подозреваемого в издевательствах над беременной В Красноярске суд арестовал на два месяца подозреваемого в издевательствах над беременной

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Жителя Красноярска, подозреваемого в истязании беременной женщины, арестовали на два месяца, сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Мужчину таже подозревают в совершении преступления, предусмотренного пп. «г», «е» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый Александр Сикорин и 22-летняя потерпевшая Валерия встречались с октября 2022 года. В ночь на 26 ноября он встретился с ней возле одного из многоквартирных домов. Угрожая ножом, злоумышленник схватил женщину за шею и завел в квартиру своего знакомого, где облил ее антисептическим средством и подстриг волосы. Мужчина снимал свои действия на сотовый телефон.

Позднее видео с побритой и облитой зеленкой беременной женщиной появилось в соцсетях. Мужчина за кадром оскорблял ее и угрожал убить.

Он считал, что женщина ему изменяет. Чтобы убедиться в этом, он написал ей с другого номера, предложив встретиться и развлечься. Женщина заявила, что сразу разгадала розыгрыш и решила подыграть.

Telegram-канал Kras Mash отмечает, что пострадавшая находится на 17-й неделе беременности. У женщины есть маленький ребенок — от бывшего мужа. С обвиняемым она встречалась 1,5 месяца. По данным СМИ, мужчина был неоднократно судим.