«Убью сейчас»: красноярец избил и побрил беременную девушку из ревности Житель Красноярского края избил, облил зеленкой и побрил свою беременную девушку

Фото: flickr

Житель Красноярского края Александр Сикорин избил, побрил и облил зеленкой беременную девушку Валерию из-за подозрений в намерении ему изменить. Telegram-канал Kras Mash опубликовал видео, снятое самим мужчиной, на котором он оскорбляет и угрожает убить пострадавшую. Журналисты уточнили, что Александр ранее был не раз судим.

Ты что, животное? Я тебя сейчас в окно выкину, <...> ты полетишь с пятого этажа. Если сейчас улыбнешься, я тебя жестко распинаю ногами в голову. <...> Ты об меня ноги вытерла. <...> Я тебя убью сейчас, — угрожал разъяренный Сикорин.

Мужчине показалось, что Валерия ему изменяет. Чтобы убедиться в этом, он написал ей с другого номера, предложив встретиться и развлечься. Девушка говорит, что сразу разгадала розыгрыш и решила подыграть. В итоге Сикорин напал на подругу около подъезда с ножом, а после затащил в квартиру.

Kras Mash отмечает, что Валерия находится на 17-й неделе беременности. У девушки есть маленький ребенок — оба от бывшего мужа. С Сикориным она встречалась 1,5 месяца, писать заявление в полицию боится.

Следственный комитет Красноярского края сообщает, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на основе материалов, опубликованных в Сети.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются участники конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — указано на сайте регионального СК.

Ранее стало известно, что сын маршала России, бывшего министра обороны Игоря Сергеева Дмитрий избил беременную сожительницу в Подмосковье. Девушка написала заявление в полицию еще в марте. Сергеев вину не признал, отметив, что не знает, откуда у возлюбленной ссадины и гематомы.