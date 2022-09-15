В Красноярске 16-летняя девушка выпала из окна во время вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели 16-летней девушки, говорится в сообщении ведомства. Ее тело

Около 7 часов утра 14 сентября тело девушки обнаружено вблизи дома случайной прохожей, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, школьница находилась в квартире с двумя мужчинами и 17-летней подругой. Местные жители в соцсетях сообщили, что незадолго до трагедии на этаже, где находилась школьница, были слышны крики и ругань.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время находившиеся в квартире с подростками мужчины задержаны.

Ранее в Москве арестовали мужчину, угрожавшего выбросить дочь из окна. Будучи в состоянии наркотического опьянения, обвиняемый находился один на один с дочерью 2021 года рождения в квартире жилого дома на ул. Городецкой. В какой-то момент он взял ребенка на руки, пошел на балкон, где перевесил младенца через перила балкона 13 этажа, после чего начал выкрикивать угрозы сбросить его вниз.