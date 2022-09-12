В Москве задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полиция задержала мужчину, угрожавшего сбросить малолетнего ребенка с балкона многоэтажного жилого дома на востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Обстоятельства ЧП выясняются.

Угрожавшего сбросить ребенка с балкона в Новокосино задержала полиция, — сказал собеседник агентства.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов и один из них залез в квартиру через балкон соседей и задержал мужчину.

По предварительной информации, пострадавших в результaте происшествия нет. Отмечаетcя, что инцидент произошел в столичном районе Новокоcино.

Ранее на севере Москвы в доме на улице Дубнинская полицейские спасли двухлетнего мальчика, который плакал у открытого окна. Один из них поднялся на этаж, где находился ребенок, с помощью оконной решетки и газовой трубы, и вернул мальчика в квартиру.

Отмечается, что родители оставили малыша без присмотра — мать была на работе, а отец уснул пьяным в квартире. В отношении пары составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.