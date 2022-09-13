В Москве арестовали мужчину, угрожавшего выбросить дочь из окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве арестовали мужчину, угрожавшего выбросить дочь из окна, сообщили в прокуратуре столицы. Он будет находиться под стражей два месяца.

<...> Cуд избрал в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство своей малолетней дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября 2022 года, — говорится в сообщении.

Во время заседания суда мужчина настаивал на избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Следственный комитет предъявил москвичу обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Отцу грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, 12 сентября, находясь в состоянии наркотического опьянения, обвиняемый был с малолетней дочерью 2021 года рождения в квартире жилого дома на ул. Городецкой. В какой-то момент он взял ребенка на руки, пошел на балкон, где перевесил ребенка через перила балкона 13 этажа, и выкрикивал угрозы сбросить его вниз.

Отмечается, что родитель был ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти и кражи. Судимость не снята и не погашена. Преступление он совершил в период назначенного по приговору суда испытательного срока по условному осуждению.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы полицейские спасли двухлетнего мальчика, который мог выпасть из распахнутого окна. Ребенок остался без присмотра, поскольку его пьяный отец спал в квартире, а мать была на работе.