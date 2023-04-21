В Краснодаре осудили супругов, забивших сына деревянным массажером

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодаре супругов признали виновными в убийстве пятилетнего ребенка, сообщает «360» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края. По данным следствия, муж с женой забили мальчика до смерти, а потом инсценировали его пропажу. Отчима ребенка приговорили к 22 годам колонии строго режима, а мать мальчика — к 18 годам лишения свободы.

Суд постановил, что супруги виновны в истязании сына и в причинении вреда его здоровью средней тяжести, передает «360».

В Следственном комитете сообщили, что в ночное время 9 июня 2022 года супруги, находясь у себя в квартире, расположенной по улице Тюляева, ввиду непослушания мальчика нанесли ему деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами не менее 38 ударов по голове и туловищу. Затем они легли спать. В ту же ночь мальчик умер от полученных повреждений.

Супруги обнаружили ребенка мертвым только утром. Тогда они решили спрятать тело — положили в сумку и вывезли в лес на берег реки Кубань в районе Гидростроя и закопали. Вечером того же дня семья отправилась на природу, после чего мать, надеясь запутать следствие, сообщила в полицию, что ее сын пропал во время прогулки.

В семье также воспитывалась 11-летняя девочка, которую передали биологическому отцу, и двухлетняя совместная дочь пары, которая теперь живет с бабушкой. Также женщина взяла под опеку еще одну девочку, которая родилась незадолго до ареста.

Ранее в Балашихе было найдено тело девочки, которая считалась пропавшей после смерти матери.