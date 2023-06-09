В Краснодаре мужчина с разбегу выбил ребенку слуховой аппарат В Краснодаре полиция и СКР ищут мужчину, напавшего на ребенка с инвалидностью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Краснодара ищет мужчину, напавшего на девятилетнего мальчика, передают «Кубанские новости». Инцидент произошел 7 июня во дворе многоэтажного дома. Камера внешнего видеонаблюдения зафиксировала момент нападения. Очевидица происшествия рассказала, что мужчина с разбегу ударил мальчика по голове и выбил из уха слуховой аппарат.

Гуляла со своим ребенком на площадке напротив дома и стала свидетелем, как отец одного из детей напал на ребенка — мальчика девяти лет. Он ударил его сильно, у мальчика вылетели слуховые аппараты, ребенок отлетел. Своим ударом повредил ребенку ухо, — рассказала женщина.

Ребенка доставили в больницу на обследование. Отец мальчика рассказал порталу «Россия. Кубань», что сыну диагностировали ушиб мягких тканей и повреждение уха.

По словам отца, они виделись с мужчиной после инцидента и нападавший заявлял, что никого не боится — готов бить и женщин, и детей. Также он продолжает водить свою дочь в детский сад.

К разбирательству также подключилось управление краевого СКР. Там устанавливают личность нападавшего и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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