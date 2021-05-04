В кабмине РФ заявили о решении проблем Крыма с водой

https://static.news.ru/photo/47ba2a00-ad9d-11eb-a080-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Крым заявил, что полуостров обеспечен водой на текущий год и последующие несколько лет. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул , что работы, выполняемые местными и федеральными властями, снимут проблему с водоснабжением на этот и ближайшие годы.

Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учётом развития сети, — резюмировал Хуснуллин.

Проблемы с водоснабжением на полуострове начались после присоединения этой территории к России. До 2014 года 85% потребностей Крыма в воде обеспечивала Украина. Подача шла через Северо-Крымский канал из Днепра. Киев полностью перекрыл подачу пресной воды, и её пришлось получать из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Однако в 2020 году они обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах был введён график подачи воды в жилые дома, а водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. На решение вопроса с водой Москва уже направила около 50 млрд рублей.

Ранее вице-премьер Крыма Светлана Маслова сообщила, что симферопольские водохранилища накопили запас воды на восемь месяцев.