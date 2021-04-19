Вице-премьер Крыма раскрыла запасы воды в Симферополе

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Симферопольские водохранилища накопили воды на восемь месяцев, заявила вице-премьер Крыма Светлана Маслова. По её данным, для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района необходимо 120 тысяч кубометров воды в сутки.

Наибольший объём воды (86%) содержит Аянское водохранилище. В Партизанском — 12%, а в Симферопольском — 8%, передаёт «МК в Крыму».

При сохранении существующих притоков и ограниченном водозаборе с использованием поверхностных источников [воды] на сегодняшний день мы накопили воды на 249 дней, или 8 месяцев, — отметила чиновница.

До воссоединения Крыма с РФ 85% потребностей полуострова в воде обеспечивала Украина. Подача шла через Северо-Крымский канал из Днепра. После референдума Киев полностью перекрыл подачу пресной воды.

Получали столь необходимый ресурс жители региона из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Однако за последний год они обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. На решение вопроса с водой Москва направила около 50 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство Крыма готовится привлечь к ответственности троих граждан Украины, имевших отношение к организации водной блокады полуострова. Как сообщил руководитель крымского парламента Владимир Константинов, скоро будут предъявлены иски.