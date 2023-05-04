В Иркутске самолет мог потерпеть крушение из-за лазерной атаки SHOT: пилотов рейса Хабаровск – Иркутск пытались ослепить лазером во время взлета

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Самолета компании «Аврора»

Пилотов рейса авиакомпании «Аврора», летящего из Хабаровска в Иркутск, пытались ослепить при наборе высоты, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, неизвестные около шести секунд светили лазером прямо в глаза членам экипажа. Аварии удалось избежать.

По данным SHOT, инцидент произошел 3 мая в иркутском аэропорту. Airbus A319 с момента взлета преодолел около 10 км, после чего пилотам стали светить в глаза лазером. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее SHOT сообщал, что в столичном аэропорту Шереметьево беспилотник пытался помешать самолету совершить посадку. По информации канала, Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» все же смог приземлиться без происшествий. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что дрон-разведчик едва не сорвал взлет самолета авиакомпании «Победа», направлявшегося из Москвы во Владикавказ. Аппарат планировал в районе аэропорта Шереметьево, попадая в траекторию движения воздушного судна.