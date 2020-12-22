Полиция со стрельбой задержала хулиганов на проводах в армию

https://static.news.ru/photo/b78cc61c-4475-11eb-b438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дебоширы на проводах друзей в армию напали на полицейских. Стражам порядка пришлось открыть огонь.

15 декабря на стоянке поезда Владивосток — Советская Гавань проходила финальная часть проводов в армию двух юношей. Провожающих было около 20 человек. Один из них кинул пустую бутылку в голову стоящей на платформе пассажирке, сообщает издание Baza в своём Telegram-канале.

Проводник вызвал полицию. Но дебоширы отказались подчиняться требованиям представителей власти. Более того, пятеро из них набросились на одного из полицейских и стали избивать. Его коллега сделал несколько предупреждающих выстрелов в воздух и пообещал открыть огонь на поражение. После этого нападавшие сдались.

Двое из них арестованы, ещё трое находятся под домашним арестом. За применение насилия в отношении представителя власти им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины. 15 декабря в дежурную часть в Дмитровском городском округе поступило сообщение о происшествии возле одного из магазинов. Очевидцы рассказали, что мужчина нанёс несколько ударов ножом женщине.