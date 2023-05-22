Baza: в Грайвороне ранен замглавы администрации города

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что заместитель главы администрации Грайворона в Белгородской области ранен во время обстрела здания городской администрации. По информации канала, также пострадали два сотрудника МЧС.

Подробности канал не приводит, имена пострадавших и их состояние неизвестны. Telegram-канал SHOT пишет, что речь об Анатолии Бляшенко, его ранило в голень, сейчас он госпитализирован. По данным этого СМИ, пострадал один сотрудник МЧС.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что в Грайвороне пострадали двое мужчин и женщина. Они получили осколочные ранения средней тяжести. Губернатор не уточнил, являются ли пострадавшие сотрудниками администрации и МЧС.

В Грайвороне есть еще трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков.

Кроме того, повреждены три частных дома и здание администрации.

Гладков добавил, что в селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего здание загорелось. Информации о пострадавших среди детей нет, одна женщина получила ранение руки.

Днем 22 мая губернатор области сообщил, что на территорию Грайворонского района зашла группа украинских диверсантов. По информации SHOT, с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов. Источник RT заверил, что операция под контролем, а диверсантам позволили дойти до Грайворона, чтобы их ликвидировать.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность ВСУ к диверсии. Он заявил о российском партизанском движении.