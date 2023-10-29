В Энгельсе мужчина избил жену на глазах у ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Энгельс Саратовской области мужчина избил жену возле подъезда жилого дома на улице Тельмана, сообщает в VK «Чистый Город». Действия гражданина зафиксировала камера домофона.

На кадрах видно, что женщина была в слезах, а рядом с парой находилась маленькая девочка, которая уговаривала отца успокоиться. Затем семья подошла ближе к двери подъезда и мужчина начал избивать женщину руками и ногами. Ребенок испугался и стал плакать. В местной полиции проявили интерес к видеозаписи, начался поиск правонарушителя.

В настоящее время полицейскими по опубликованным материалам проводится проверка, устанавливаются личность и местонахождение гражданина, — отметили в ГУ МВД России по Саратовской области.

Ранее столичный СК РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью восьмимесячному мальчику, обнаруженному в квартире в центре Москвы. По подозрению в истязаниях ребенка задержана его мать, ее допрашивают. У следователей возникли вопросы не только к 31-летней матери госпитализированного мальчика, но и к ее сожителю. Столичная прокуратура публиковала фото захламленной квартиры, где нашли младенца с многочисленными травмами.