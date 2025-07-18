Замдиректора лицея избила сотрудницу ПВЗ Wildberries и попала на видео Замдиректора лицея в Биробиджане избила сотрудницу Wildberries и попала на видео

Две жительницы Биробиджана напали на сотрудницу пункта выдачи заказов компании Wildberries, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным канала, речь идет о замдиректора и учителе местного лицея.

Сначала женщины пытались самостоятельно отсканировать QR-код заказа. Но после этого вспыхнул конфликт. На сотрудницу напали, перевернули на нее стол с компьютером.

Так ей и надо! Мало ей! Засранка! — кричала одна из женщин.

В пресс-службе Wildberries заявили, что проводится внутренняя проверка, по итогам которой буду приняты необходимые меры. В компании подчеркнули, что подобное поведение между клиентами и сотрудником пункта выдачи считается недопустимым.

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