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18 июля 2025 в 16:00

Замдиректора лицея избила сотрудницу ПВЗ Wildberries и попала на видео

Замдиректора лицея в Биробиджане избила сотрудницу Wildberries и попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две жительницы Биробиджана напали на сотрудницу пункта выдачи заказов компании Wildberries, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным канала, речь идет о замдиректора и учителе местного лицея.

Сначала женщины пытались самостоятельно отсканировать QR-код заказа. Но после этого вспыхнул конфликт. На сотрудницу напали, перевернули на нее стол с компьютером.

Так ей и надо! Мало ей! Засранка! — кричала одна из женщин.

В пресс-службе Wildberries заявили, что проводится внутренняя проверка, по итогам которой буду приняты необходимые меры. В компании подчеркнули, что подобное поведение между клиентами и сотрудником пункта выдачи считается недопустимым.

Ранее стало известно, что бывшим участницам сборной Украины по художественной гимнастике Альбине и Анжеле Осиновским в Москве грозит до пяти лет колонии за нападение на полицейских. Девушки напали на силовиков, когда те пытались увести в отдел их друга и начальника, который курил в неположенном месте возле торгового центра «Авиапарк» в столице.

Биробиджан
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