В Екатеринбурге поезд насмерть сбил 17-летнего школьника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге поезд насмерть сбил 17-летнего школьника, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел рядом с ТРЦ «Комсомолл» в ночь на 23 сентября. Как уточняет друг погибшего, он часто сокращал путь через железную дорогу.

Раньше он жил в Октябрьском районе, но недавно семья переехала в Кировский. Скончался на месте, его опознал старший брат. Наезд произошел в 00:25, — рассказал источник издания.

По словам друга погибшего, вечером они виделись, тот приезжал к нему на работу. Погибший жил с мамой на улице Куйбышева и решил пойти к остановке «Лесотехнический университет» через железнодорожные пути, чтобы сократить путь. Утром он узнал о гибели друга.

В июле 29-летняя жительница подмосковной Ивантеевки погибла под колесами пригородного электропоезда, следующего по маршруту Москва — Фрязино. Как сообщалось, она шла по железнодорожным путям в наушниках и не заметила приближающийся поезд. Женщина возвращалась домой после свидания со своим бывшим мужем, который несколько дней назад был выпущен из тюрьмы. За то время, что он находился в местах лишения свободы, женщина успела найти себе нового возлюбленного. Спустя девять лет с момента посадки он сообщил о том, что выходит на свободу. Эта новость обрадовала уроженку Ивантеевки, и та заявила, что желает вернуться к нему. Машинист электропоезда отметил, что она передвигалась по железнодорожному полотну пританцовывая и никак не реагировала на сигналы, которые он ей подавал.