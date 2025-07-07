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07 июля 2025 в 12:51

Коллапс в аэропортах обернулся двойными «Сапсанами» из Петербурга в Москву

Между Петербургом и Москвой запустили два дополнительных «Сапсана»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два дополнительных «Сапсана» запустили между двумя столицами на фоне задержек авиарейсов, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково. Между Санкт-Петербургом и Москвой запустят три дополнительных поезда.

Согласно информации, в расписание добавят поезд «Ласточка», который отправится из Санкт-Петербурга в 15:59 по московскому времени, а также два «Сапсана» — с отправлением в 19:10 и 01:29. Кроме того, на 8 июля увеличат количество вагонов в составе «Сапсана», отправляющегося в 13:00.

Билеты уже доступны для покупки на сайте ОАО «РЖД». Также их можно приобрести в мобильном приложении, веб-приложении и в кассах вокзалов.

Ранее стало известно, что в Пулково задержали 104 рейса на два часа и более. По данным пресс-службы воздушной гавани, за последние три дня 82 самолета направили на запасные аэродромы, 52 из которых вернулись в Петербург. Еще 20 рейсов отменены, а некоторые пришлось перенести на 8 июля.

Сапсаны
поезда
Cанкт-Петербург
Москва
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