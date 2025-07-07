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07 июля 2025 в 09:16

Более 100 рейсов задержали в петербургском аэропорту

В петербургском Пулково задержали 104 рейса на два и более часов

Пассажиры в аэропорту Пулково Пассажиры в аэропорту Пулково Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В петербургском аэропорту Пулково в понедельник, 7 июля, задержали 104 рейса на два часа и более, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом. За последние три дня 82 рейса направили на запасные аэродромы, из них 52 вернулись в Петербург.

На 08:00 мск задержано на два и более часов 104 рейса; на запасных аэродромах — 82 рейса за трое суток. Из них вернулись 52, — уточнили в пресс-службе.

Еще 20 рейсов отменили, перерегистрировав пассажиров на другие вылеты. Аэропорт ожидает возвращения 10 бортов и планирует стабилизировать расписание к концу дня, перенеся часть рейсов на 8 июля.

Для обеспечения безопасности полетов 6 июля с 17:00 мск ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В период с 21:30 до 22:30 мск аэропорт принял четыре рейса и отправил пять. Ограничения сняли после 01:00 мск 7 июля.

Ранее в Пулково закрыли вход для встречающих и провожающих лиц. В пресс-службе аэропорта сообщили, что внутрь воздушной гавани могут попасть только пассажиры, у которых есть билеты на рейсы.

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