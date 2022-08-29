В Екатеринбурге подростки расписали граффити трамвай с пассажирами

Фото: US Navy/Global Look Press

В Екатеринбурге подростки расписали граффити трамвай с пассажирами, передает Telegram-канал «Подъем». Инцидент произошел на остановке «7 ключей» в трамвае № 13. Один из мужчин, находящихся в салоне, вышел поговорить несовершеннолетними, но те распылили ему в лицо баллончик и убежали. Полиция начала разыскивать молодых людей, сообщили в ГУ МВД по городу.

Сообщение поступило в отдел полиции № 10 Железнодорожного района. Правоохранители выезжали на место, осмотрели трамвай. Никто из граждан за медицинской помощью не обращался, — сказали в ведомстве.

Ранее на одном из самарских кладбищ девятиклассница «присела» на могильный крест. Свои действия сексуального характера девушка запечатлела на видео, которое потом быстро удалила, однако ролик успели оценить в полиции и начали соответствующую проверку. В Самарской епархии данный акт объяснили желанием подростка «засветиться».

Накануне в Сети распространилось видео, на котором подросток справил нужду на кладбище с криками «слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». В ролике парень говорит, что ему все равно, ведь он «королева», после чего начинает обниматься и целоваться с другом на фоне захоронения.