В Самаре девятиклассница «присела» на могильный крест

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На одном из самарских кладбищ девятиклассница «присела» на могильный крест, передает Telegram-канал SHOT. Свои действия сексуального характера девушка запечатлела на видео, которое потом быстро удалила, однако ролик успели оценить в полиции и начали соответствующую проверку. В Самарской епархии данный акт объяснили желанием подростка «засветиться».

В медиапространстве очень много людей, которые начинали с того, что кривлялись перед камерой, а сейчас стали знаменитыми. Даниил Милохин тоже начал с кривляния, но не наступил на те опасные грабли, и сейчас он достаточно богатый. Молодые люди всячески стараются, кто как умеет, повторить этот успех, — заявили в Самарской епархии.

Накануне в Сети распространилось видео, на котором подросток справил нужду на кладбище с криками «слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». На ролике парень говорит, что ему все равно, ведь он «королева», после чего начинает обниматься и целоваться с другом на фоне захоронения.

Еще на нескольких видео, опубликованных подростком в соцсетях, молодой человек танцует тверк на могиле ветерана. Позднее подростков задержали. Возбуждено уголовное дело.