В двух регионах России веден режим ЧС В Якутии и Хабаровском крае введен режим ЧС из-за природных пожаров

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В Якутии и Хабаровском крае из-за природных пожаров введен режим ЧС, однако угрозы населенным пунктам нет, сообщается на сайте МЧС России. Всего в ликвидации пожаров задействовано 219 человек, четыре единицы техники и воздушные суда. Тушение огня усложняется погодными условиями.

Сегодня тушение пожаров в северных районах осложнено существенным дефицитом осадков. Доставка сил пожаротушения осуществляется вертолетами на значительные расстояния — до 150–250 км. Превышения, на которых осуществляется тушение, достигают 1500 метров над уровнем моря. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что введение режима чрезвычайной ситуации межрегионального характера повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории субъекта. Такое решение принято в связи с распространением природных пожаров на лесных массивах. Ситуация осложняется грозами и отсутствием осадков.