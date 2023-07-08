Режим ЧС введен на всей территории Югры из-за лесных пожаров

Фото: komarova_ugra/t.me

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила в своем Telegram-канале о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории субъекта. Такое решение принято в связи с распространением природных пожаров на лесных массивах. Ситуация осложняется грозами и отсутствием осадков.

По состоянию на 15 часов 8 июля на территории автономного округа действуют 39 лесных пожаров на площади 9114,18 га; 5 ландшафтных — на площади 599 га. По оценке экспертов, в настоящее время пожары в регионе возникают из-за грозовой активности, дефицита осадков. <...> С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа, — сообщила Комарова.

Губернатор отметила, что в тушении задействованы 573 человека, среди которых сотрудники Авиалесоохраны, казенного учреждения «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, а также добровольцы. Дополнительно для тушения привлечены 100 человек из лесопожарных формирований Карелии, Архангельской и Мурманской областей. Ожидаются 20 человек из Вологодской области.

Ранее руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в этом году в Сибири, в частности в Кемеровской и Новосибирской областях, могут возникнуть крупные лесные пожары.