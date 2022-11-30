В ДНР заявили, что Украина ударами по Донецку мстит за свои неудачи Советник главы ДНР Гагин: Украина мстит за свои неудачи и отступление ударами по Донецку

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска обстреливают Донецк в качестве мести за свои неудачи. Противник деморализован и отступает, о чем свидетельствуют обстрелы с максимальной дальности, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мы и так понимаем, что они как животные себя ведут, то есть как классические нацисты. Им не жалко никого: ни детей, ни женщин, ни гражданских, но при этом обстрелы на предельной дальности говорят о том, что противник деморализован и отступает, — подчеркнул советник главы региона.

Гагин добавил, что украинские войска обстреливают Донецк не прицельно, снаряды летят на город достаточно хаотично.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что позиции Вооруженных сил России на Авдеевском направлении после взятия под контроль населенного пункта Опытное продолжают улучшаться. По его словам, чтобы взять под контроль Авдеевку, необходимо освободить перед этим все малые населенные пункты вокруг города.