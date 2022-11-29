Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на Авдеевском направлении

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Позиции Вооруженных сил России на Авдеевском направлении в ДНР после взятия под контроль населенного пункта Опытное продолжают улучшаться, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, чтобы взять под контроль Авдеевку, необходимо «освободить перед этим все малые населенные пункты вокруг города».

Что касается Авдеевского направления, то там продолжается улучшение позиций. Тут задача стоит понятная: Авдеевка должна быть освобождена. Чтобы она была освобождена, нужно освободить перед этим все малые населенные пункты вокруг Авдеевки. Эта работа продолжается. С учетом освобождения Опытного позиции у ребят очень серьезно улучшились, — сказал Пушилин.

Утром 29 ноября в штабе теробороны Донецкой Народной Республики сообщили, что союзные силы взяли под контроль населенные пункты Перше Травня и Андреевка.

Ранее Пушилин рассказал об успешном наступлении российских войск вблизи Артемовска. Он отметил, что ситуация близка к оперативному окружению города.

Пушилин также сообщил о продвижении ВС России и союзных войск по всей линии соприкосновения. Он добавил, что удары по украинским объектам очень серьезно влияют на ситуацию, обесточивают ремонтные базы и производственные цеха, лишают ВСУ связи и ухудшают логистику.