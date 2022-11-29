В ДНР заявили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении Перше Травня и Андреевки

Фото: dan-news.info

Союзные силы освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка в ДНР, сообщили в штабе теробороны республики в Telegram. Ранее Минобороны России сообщало о взятии населённого пункта Опытное в Донецкой Народной Республике.

По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку, — говорится в сообщении.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что город Угледар в Волновахском районе Донецкой области будет освобожден в ближайшее время. По его словам, это открывает для российских войск возможность выхода на Краматорск и Славянск.

До этого врио главы ДНР рассказал об успешном наступлении российских войск вблизи Артемовска. Он отметил, что ситуация близка к оперативному окружению города. Пушилин также сообщил о продвижении ВС России и союзных войск по всей линии соприкосновения. Он добавил, что удары по украинским объектам «очень серьезно» влияют на ситуацию, обесточивают ремонтные базы и производственные цеха, лишают ВСУ связи и ухудшают логистику.