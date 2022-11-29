Пушилин: Угледар будет освобожден совсем скоро

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Город Угледар в Волновахском районе Донецкой области будет освобожден в ближайшее время, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, это открывает для российских войск возможность выхода на Краматорск и Славянск.

Важное направление — Угледарское. Ночью были определенные попытки контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населенного пункта, позиций. Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобожден, — сказал Пушилин.

Ранее врио главы ДНР рассказал об успешном наступлении российских войск вблизи Артемовска. Он отметил, что ситуация близка к оперативному окружению города. Пушилин также сообщил о продвижении ВС России и союзных войск по всей линии соприкосновения. Он добавил, что удары по украинским объектам «очень серьезно» влияют на ситуацию, обесточивают ремонтные базы и производственные цеха, лишают ВСУ связи и ухудшают логистику.