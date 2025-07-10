«Можно яичницу жарить»: житель Донбасса рассказал о 60-градусном пекле

Житель Донецка измерил температуру у себя во дворе и зафиксировал аномально высокую температуру, пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе». Столбик термометра на солнце поднялся до +60 градусов. В тени оказалось чуть прохладнее — +41.

На солнце плюс 60. Можно яичницу жарить, — констатирует мужчина.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в центре Москвы 10 июля превысила +33,7 градуса и побила два погодных рекорда. По его словам, этот день, в частности, стал самым жарким с начала года.

Как говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, чтобы избежать перегревания организма, сотрудникам, которые трудятся на открытом воздухе или в помещениях без кондиционера, стоит сокращать рабочий день. Отмечается, что температуру в офисах следует поддерживать на уровне 24–25 градусов.

До этого сообщалось, что более 2,3 тысячи человек погибли в Европе с 22 июня по 2 июля, когда температура воздуха в регионе достигала +40 градусов. Исследователи изучили данные из 12 крупнейших европейских городов, включая Лондон, Мадрид, Париж и Милан.