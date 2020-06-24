В Дагестане представители золотой молодёжи устроили перестрелку

https://static.news.ru/photo/ed59af4c-b61f-11ea-8ffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СК Дагестана сообщил о перестрелке. Участниками инцидента стали представители золотой молодёжи.

Конфликт произошёл вечером 23 июня 2020 года. Сын бывшего главы Шамильского района Махачкалы Суракат Асиятилов открыл огонь из карабина «Сайга» по племяннику бывшего начальника Дагавтодора Магомедрасула Омарова. По данным следствия, нападавший произвёл семь выстрелов. Омаров скончался на месте от полученных травм. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего, сообщает РЕН ТВ.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия.

Ранее NEWS.ru писал, что перестрелка с боевиками произошла в Хасавюртовском районе Дагестана. Силовики были вынуждены применить оружие.