Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 05:03

В Дагестане начали эвакуацию жителей из сотен подтопленных домов

Мамаев: в Дагестане после подтопления начали эвакуацию из более чем 460 домов

Фото: t.me/mchsdagestan
Подписывайтесь на нас в MAX

В Хасавюртовском районе Дагестана из-за сильных дождей подтоплено более 460 домов, проводится эвакуация населения, сообщил врио главы района Багаутдин Мамаев в Telegram-канале. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в селе Адильотар, где для вывоза людей используют крупные машины.

Мы находимся в поселении Адильотар, где ситуация у нас наиболее сложная. На сегодняшний момент 468 домов подтоплено, идет эвакуация населения полностью. Эвакуация проходит на больших машинах — УАЗах, КАМАЗах, — рассказал Мамев.

Он добавил, что спасательные службы продолжают работу и обеспечивают безопасный вывоз людей из подтопленных домов. Жители получают помощь, контроль за ситуацией ведется круглосуточно, подчеркнул Мамев.

Ранее более 80 жителей Махачкалы эвакуировали из-за подтопления после сильных дождей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану. В отдельных районах уровень воды достигал 1,5 метра.

Кроме того, наводнение в Дагестане произошло после сильных ливней, в регионе нарушена работа инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, где без электричества остались более 60 тысяч человек. В Дербенте реки вышли из берегов, затопив дороги, а потоки воды на склонах переворачивали автомобили. В Хасавюрте в результате стихии разрушен железнодорожный мост.

Дагестан
паводки
потопы
эвакуации
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.