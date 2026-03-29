В Дагестане начали эвакуацию жителей из сотен подтопленных домов Мамаев: в Дагестане после подтопления начали эвакуацию из более чем 460 домов

В Хасавюртовском районе Дагестана из-за сильных дождей подтоплено более 460 домов, проводится эвакуация населения, сообщил врио главы района Багаутдин Мамаев в Telegram-канале. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в селе Адильотар, где для вывоза людей используют крупные машины.

Мы находимся в поселении Адильотар, где ситуация у нас наиболее сложная. На сегодняшний момент 468 домов подтоплено, идет эвакуация населения полностью. Эвакуация проходит на больших машинах — УАЗах, КАМАЗах, — рассказал Мамев.

Он добавил, что спасательные службы продолжают работу и обеспечивают безопасный вывоз людей из подтопленных домов. Жители получают помощь, контроль за ситуацией ведется круглосуточно, подчеркнул Мамев.

Ранее более 80 жителей Махачкалы эвакуировали из-за подтопления после сильных дождей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану. В отдельных районах уровень воды достигал 1,5 метра.

Кроме того, наводнение в Дагестане произошло после сильных ливней, в регионе нарушена работа инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, где без электричества остались более 60 тысяч человек. В Дербенте реки вышли из берегов, затопив дороги, а потоки воды на склонах переворачивали автомобили. В Хасавюрте в результате стихии разрушен железнодорожный мост.