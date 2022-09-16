В Чувашии поддержали идею Кадырова о подготовке добровольцев в регионах Глава Чувашии Николаев поддержал инициативу Кадырова о самомбоилизации в регионах

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Чувашии поддерживают предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке добровольцев в регионах для участия в спецоперации на Украине, заявил глава республики Олег Николаев. По его словам, дополнительная мобилизация не помешает, но она должна быть именно добровольной, сообщает РИА Новости.

Поддерживаем всецело призыв к самомобилизации. Мы уже активно реализовываем данный подход, — цитирует агентство Николаева.

Он пояснил, что при формировании именного батальона «Атал» несколько сотен человек изъявили желание служить добровольцами в различных воинских подразделениях. По его словам, количество таких людей растет.

Но важно это делать именно на добровольных началах и при желании каждого принять участие в защите Отечества и в деле борьбы с поднявшим голову фашизмом и нацизмом, — добавил Николаев.

Идею самомобилизации Кадыров высказал накануне. По его мнению, каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать не менее тысячи добровольцев для участия в спецоперации.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал это предложение своевременным. Он отметил, что украинская армия, включая иностранных наемников, в несколько раз превосходит по численности группировку союзных сил. Идею главы Чечни поддержали власти Крыма, Курской и магаданской областей.