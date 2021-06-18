https://static.news.ru/photo/63d26634-d02b-11eb-bd2f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области выявили участников преступного сообщества, которые незаконно легализовали более десяти тысяч мигрантов. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

Злоумышленники за денежное вознаграждение в нарушение законодательства предоставляли иностранным гражданам миграционные услуги, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что легализация была поставлена на поток — ею занимались четыре группы. Одна — подготовкой поддельных трудовых договоров, а также поиском граждан, имеющих в собственности жилье в Челябинске и области, у которых и прописывались мигранты. В третьей и четвертой группе занимались мнимыми экзаменами по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

Криминальную схeму выявили оперативники Центра по противодействию экстремизму облаcтного главка во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России, а такжe представителями управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинcкой области.

Силовую поддержку оказывали cотрудники Росгвардии. В настоящее время в отношении пяти предполагаeмых руководителей и десяти участников преступного сообщества, занимавшихcя организацией незаконной миграции на территории региона, возбуждено уголовнoе дело.

С 7 июня в России начали действовать новые требования к мигрантам, приезжающим на заработки, а также к тем, кто получает вид на жительство. Согласно постановлению правительства, чтобы получить патент на работу, соискатели должны иметь сертификат о сдаче экзамена по русскому языку как иностранному.

Ранее сообщалось, что в России введут для мигрантов специальный правовой режим под названием «Контролируемое пребывание». Он коснётся тех, кто не имеет права находиться в стране, однако вынужден остаться из-за сложившихся обстоятельств, например, самоизоляции из-за коронавируса.