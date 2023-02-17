Подросток погиб при взрыве газа в жилом доме под Челябинском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток погиб при взрыве газа в жилом доме в поселке Дзержинка Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. ЧП произошло в результате разгерметизации пятилитрового газового баллона в доме, построенном на двух хозяев. От взрывной волны обрушилось потолочное перекрытие одной из квартир.

Погиб подросток 14 лет. В районную больницу направлены четыре человека: трое взрослых и ребенок десяти лет, — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, подробности случившегося устанавливаются.

13 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. В результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире никто не проживал.

До этого сообщалось о похожем случае во Ржеве Тверской области. Там в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар, который привел к взрыву газа, погиб 67-летний житель дома.

Утром 10 января в четырехэтажном многоквартирном доме в селе Непецино произошел взрыв. Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв случился на первом этаже, возгорания не последовало. На фото с места происшествия, опубликованных ранее, видно, что ударной волной на нескольких этажах выбило окна, а в квартире, где произошел взрыв, разрушена стена.